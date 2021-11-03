Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Оновлення Кабміну 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Теж запросять у Мінцифри? У Харкові ще один підліток створив фейкову "Дію"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
3 листопада, 14:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Також він вигадав найбільший канал поширення підробки. У поліції заявили, що це чудова робота юного хакера
17-річний хлопець створив фейкову "Дію". Фото: колаж "Сьогодні"
17-річний хлопець створив фейкову "Дію". Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові поліція викрила ще одного хлопця, який не просто підробив додаток "Дія", але й створив найбільший канал розповсюдження підробки. Зловмиснику лише 17 років.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Реклама

17-річний хлопець створив фейкову "Дію"

Як розповів Клименко, на Telegram-бот та канал 17-річного хлопця, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб.

Через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової "Дії", а за 300 грн – оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, а за 100 грн – фальшиве посвідчення водія.

За словами Клименка, система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу веб-сторінку програми "Дія", і там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе.

Реклама

Крім того, веб-платформа відображала підроблений QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку успішної валідації.

"Чудова робота юного хакера"

Клименко визнав, що це чудова робота юного хакера.

"І навіть наша публікація виглядає як своєрідна реклама його навичок. Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, і має понести відповідне покарання", – наголосив голова Нацполіції.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 листопада 1991. В Києві відбувся Собор Української Православної церкви, на якому ухвалене звернення до патріарха Московського і всієї Руси.

Зануритись у той день
Stop Fake
Вакцини не діють проти штаму "Дельта"?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

153 353

захворіло за тиждень в Україні

+5%

ТОП-компанії
Податковий рекорд телеком-ринку
Що можна зробити на ці гроші
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Вакцинація
Станом на 2 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 596 587
Люди, які отримали мінімум одну дозу
10 682 750
Всього введених доз 18 279 337
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Опитування
ТОП-матчі

Реал

Сьогодні

19:45

Шахтар

1.24

7.00

14.5

Зоря

Завтра

19:45

ЦСКА Софія

2.09

3.52

3.42
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3664

Євро (€)

30.49

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Якою буде погода у листопаді
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Комаровський в темі
Які протипоказання до вакцинації від COVID-19
Запитай у лікаря
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
WOW-news
Imagine Dragons їдуть до Києва
Коли відбудеться концерт
Опитування
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Осінь у великому місті
Головні концерти листопада
Спланувати дозвілля
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти