Теж запросять у Мінцифри? У Харкові ще один підліток створив фейкову "Дію"

Також він вигадав найбільший канал поширення підробки. У поліції заявили, що це чудова робота юного хакера

17-річний хлопець створив фейкову "Дію". Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові поліція викрила ще одного хлопця, який не просто підробив додаток "Дія", але й створив найбільший канал розповсюдження підробки. Зловмиснику лише 17 років.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

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17-річний хлопець створив фейкову "Дію"

Як розповів Клименко, на Telegram-бот та канал 17-річного хлопця, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб.

Через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової "Дії", а за 300 грн – оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, а за 100 грн – фальшиве посвідчення водія.

За словами Клименка, система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу веб-сторінку програми "Дія", і там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе.

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Крім того, веб-платформа відображала підроблений QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку успішної валідації.

"Чудова робота юного хакера"

Клименко визнав, що це чудова робота юного хакера.

"І навіть наша публікація виглядає як своєрідна реклама його навичок. Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, і має понести відповідне покарання", – наголосив голова Нацполіції.

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