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Требовали пропустить технику на Харьков: мэр Изюма отказался выполнить требование оккупантов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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11 марта, 00:23
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Враг начал обстреливать Изюм после того, как мэр отказал ему
На мэра Изюма выходили представители оккупантов с предложением открыть мосты для беспрепятственного продвижения их техники в сторону Харькова/Фото: коллаж: "Сегодня"
На мэра Изюма выходили представители оккупантов с предложением открыть мосты для беспрепятственного продвижения их техники в сторону Харькова/Фото: коллаж: "Сегодня"

Мэр Изюма отказался выполнить ультиматум российских оккупантов, требовавших беспрепятственно пропустить их технику на Харьков. Тогда враги начали обстреливать город и почти его уничтожили.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Подробности

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что на мэра Изюма выходили представители оккупантов с предложением открыть мосты для беспрепятственного продвижения их техники в сторону Харькова. Однако городской голова и местные жители отказались выполнить это требование захватчиков

"Нет, это украинский город, и они не будут помогать и содействовать оккупантам в продвижении по Украине", — отметил Синегубов.

Он подчеркнул, что после этого захватчики начали интенсивно обстреливать Изюм. Затем они еще раз выдвинули ультиматум местным властям с тем же требованием, но получили отказ и сразу начали уничтожать город.

Ситуация в Украине 10 марта

Украинские военные уже 15 дней отражают атаки российских оккупантов. Путинские войска не прекращают попыток окружить Киев, но все они безуспешны. ВСУ уже уничтожили целый полк военных РФ недалеко от столицы.

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  • На Черниговском направлении подразделение оперативного командования "Север" уничтожило дивизион российских комплексов "Искандер-М". Об этом сообщило ОК "Север" в Facebook.
  • Во временно оккупированном Крыму резко взлетели темпы продажи жилья, а оккупанты экстренно вывезли с полуострова семьи работников ФСБ.
  • Теперь каждый украинец может сообщить ВСУ о местонахождении вражеских войск и техники через чатбот "єВорог", сообщила Госпогранслужба Украины.
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