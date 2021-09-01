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Тисячі учнів у яскравих вбраннях і салют – у Харкові пройшов карнавал до Дня знань (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 вересня, 21:15
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Школярі і студенти влаштували костюмовану ходу, щоб з початку нового навчального року залишилися найяскравіші спогади
У Харкові 1 вересня відзначили карнавалом. Колаж "Сьогодні"
У Харкові 1 вересня відзначили карнавалом. Колаж "Сьогодні"

У Харкова з'явилася нова карнавальна традиція – студенти і школярі влаштували святкову ходу в центрі міста, приурочену Дню знань.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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"Вчитися у Харкові – це завжди весело. Я радий бачити, як наші діти в святковій атмосфері відкривають новий навчальний рік. Хочу побажати їм продовжувати в тому ж дусі. Творчо, з натхненням, з внутрішньою свободою", – сказав в.о. мера Ігор Терехов.

2000 школярів і студентів у яскравих костюмах пройшли вулицями міста, показали театральні постановки, взяли участь у флешмобах – загалом провели творчий парад і своєрідне змагання між навчальними закладами Харкова.

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"Цей особливий день просто не має права бути нудною і офіціозною "зобов'язалівкою". Особливо для тих, хто сьогодні вперше сідає за шкільну парту або починає студентське життя. Адже у них відкривається новий етап – класний і надихаючий. Думаю, інші міста теж захочуть наслідувати приклад Харкова", – додав Терехов.

Фото: Де в Харкові

Після карнавалу в місті запустили салют і пройшов концерт з виступом групи KAZKA.

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1 вересня 1991. В школах приступають до глибокого вивчення і осмислення історії України та її культури…

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