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У Харкові відкрили кіноконцертний зал "Україна". Як він виглядає після реконструкції

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
13 серпня, 12:26
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Під час ремонту будівлі зберегли всі деталі концертного залу – шрифт букв на фасаді, мозаїку і підсвічування
ККЗ «Україна» відкрив свої двері після реконструкції. Колаж "Сьогодні"
ККЗ «Україна» відкрив свої двері після реконструкції. Колаж "Сьогодні"

У Харкові, де почали оновлювати трамвайний парк, у саду імені Шевченка після реконструкції відкрився кіноконцертний зал "Україна". Це пам'ятка архітектури місцевого значення і знаковий об'єкт для харків'ян.

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Про відкриття ККЗ "Україна" повідомляється на сайті Харківської міської ради.

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Фото: Харківська міськрада

Він зазначив, що в ході реконструкції архітектори і будівельники змогли зберегти унікальне оздоблення залу і водночас зробити його сучасним.

Фото: Харківська міськрада
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"Було витрачено багато сил, наукової та конструкторської думки, застосовані неординарні будівельні рішення. Ми зберегли всі деталі, які так любили харків'яни, – шрифт букв на фасаді, мозаїку, підсвічування. А всередині зробили дуже якісну акустику, яка порадує навіть досвідчених поціновувачів музики", – сказав Терехов.

Фото: Харківська міськрада

Першою групою, яка виступила на сцені оновленого концертного залу, стала ВІА "Синій птах", яка виконала свої хіти. Представники всіх організацій, задіяні в реконструкції ККЗ "Україна", будівельники, науковці та проєктанти отримали Подяки міського голови.

Фото: Харківська міськрада

Коротко про концертний зал

Кіноконцертний зал "Україна" відкрили 1963 року, він відразу ж став улюбленим місцем культурного відпочинку для харків'ян. Будівля є пам'ятником архітектури місцевого значення.

Спроєктували зал архітектори Вадим Васильєв, Юрій Плаксієв, Володимир Реусов і інженер Лев Фрідган.

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