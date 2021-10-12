У центрі Харкова тролейбус врізався у зупинку – фото

Харківські поліцейські з'ясовують обставини ДТП за участю тролейбуса в центрі міста

У Харкові тролейбус потрапив у ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Харкова, на вулиці Сумській, де в 2017 році відбулося гучне ДТП з Оленою Зайцевою, тролейбус в'їхав у зупинку громадського транспорту. Транспорт краєм кабіни зачепив скляний павільйон.

Про це повідомляють "Сьогодні".

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Незначного удару вистачило, щоб стеля і бічні стіни зупинки висипалися на землю. На щастя, ніхто не постраждав.

Скло повністю розбилося. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Пасажирів пересадили в наступний тролейбус. Затримки в русі транспорту не було.

За словами водія, він не розрахував кут повороту через припаркований у недозволеному місці автомобіль. Машина стояла під знаком "зупинка заборонена".

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У всіх обставинах ДТП тепер будуть розбиратися поліцейські.

На місці працюють копи. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

ДТП з Зайцевою

18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в центрі Харкова зіткнулися Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg, після чого "Японець" вилетів на тротуар і врізався у пішоходів. Унаслідок наїзду п'ятеро людей загинули на місці, шестеро – постраждали. Пізніше один з постраждалих помер.

Дівчина-водій, яка була за кермом позашляховика, що влетів у натовп, була затримана. Нею виявилася 20-річна студентка ХНУ імені Каразіна Олена Зайцева. Другим фігурантом справи став 59-річний Геннадій Дронов.

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Олені Зайцевій, яка була за кермом автомобіля Lexus, дали 10 років, а також на три роки позбавили права керувати транспортними засобами. До речі, раніше в Мережі опублікували фото, як засуджена Олена Зайцева за гратами приймає сонячні ванни замість роботи.