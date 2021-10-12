Туман і подвійне ДТП: у Львівській області трасу Київ-Чоп скували пробки (фото)

Сьогодні, 12 жовтня, в селі Івашківка Львівської області зіткнулися 4 автомобілі: SKODA Superb, Lexus ES 300 Н, IVECO, Renault Master. Є постраждалі.
Про це повідомляє ДСНС України.
Деталі
В результаті ДТП травмувався водій автомобіля SKODA Superb 1984 року народження, а також пасажирка 1985 року народження. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в центральну районну лікарню.
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Подвійна аварія
В поліції Львівської області повідомили, що рух біля села Івашківка на трасі Київ-Чоп утруднене через ДТП. Ситуацію ще більше ускладнює сильний туман.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
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