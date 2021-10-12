Туман і подвійне ДТП: у Львівській області трасу Київ-Чоп скували пробки (фото)

Через аварію на місці було двоє постраждалих. Їх доставили в лікарню

Рятувальники дістали постраждалих з машини / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 12 жовтня, в селі Івашківка Львівської області зіткнулися 4 автомобілі: SKODA Superb, Lexus ES 300 Н, IVECO, Renault Master. Є постраждалі.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Деталі

В результаті ДТП травмувався водій автомобіля SKODA Superb 1984 року народження, а також пасажирка 1985 року народження. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в центральну районну лікарню.

ДТП на трасі Київ-Чоп. Фото ДСНС Львівської області

Подвійна аварія

В поліції Львівської області повідомили, що рух біля села Івашківка на трасі Київ-Чоп утруднене через ДТП. Ситуацію ще більше ускладнює сильний туман.

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ДТП на трасі Київ-Чоп. Фото ДСНС Львівської області

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

швидкості руху – 34% ДТП; порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

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