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В центре Харькова троллейбус врезался в остановку – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
12 октября, 16:55
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Харьковские полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием троллейбуса в центре города
В Харькове троллейбус попал в ДТП
В Харькове троллейбус попал в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Харькова, на улице Сумской, где в 2017 году произошло громкое ДТП с Еленой Зайцевой, троллейбус въехал в остановку общественного транспорта. Транспорт краем кабины зацепил стеклянный павильон.

Об этом сообщают "Сегодня".

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Незначительного удара хватило, чтобы потолок и боковые стены остановки высыпались на землю. К счастью, никто не пострадал.

Стекло полностью разбилось. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Пассажиров пересадили в следующий троллейбус. Задержки в движении транспорта не было.

По словам водителя, он не рассчитал угол поворота из-за припаркованного в неположенном месте автомобиля. Машина стояла под знаком "остановка запрещена".

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Во всех обстоятельствах ДТП теперь будут разбираться полицейские.

На месте работают копы. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

ДТП с Зайцевой

18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов.

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Елене Зайцевой, которая была за рулем автомобиля Lexus, дали 10 лет, а также на три года лишили права управлять транспортными средствами. Кстати, ранее в Сети опубликовали фото, как осужденная Елена Зайцева за решеткой принимает солнечные ванны вместо работы.

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