В центре Харькова троллейбус врезался в остановку – фото

В центре Харькова, на улице Сумской, где в 2017 году произошло громкое ДТП с Еленой Зайцевой, троллейбус въехал в остановку общественного транспорта. Транспорт краем кабины зацепил стеклянный павильон.
Об этом сообщают "Сегодня".
Незначительного удара хватило, чтобы потолок и боковые стены остановки высыпались на землю. К счастью, никто не пострадал.
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Пассажиров пересадили в следующий троллейбус. Задержки в движении транспорта не было.
По словам водителя, он не рассчитал угол поворота из-за припаркованного в неположенном месте автомобиля. Машина стояла под знаком "остановка запрещена".
Во всех обстоятельствах ДТП теперь будут разбираться полицейские.
ДТП с Зайцевой
18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.
Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов.
Елене Зайцевой, которая была за рулем автомобиля Lexus, дали 10 лет, а также на три года лишили права управлять транспортными средствами. Кстати, ранее в Сети опубликовали фото, как осужденная Елена Зайцева за решеткой принимает солнечные ванны вместо работы.
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