Загиблий у ДТП із Миколою Харківським був п'яний за кермом. Чи змінює це справу?

У Харкові загиблий у ДТП із 16-річним водієм Infiniti у момент аварії був п'яний. Проте правила руху він не порушував, тому причиною аварії це бути не могло і, відповідно, на рішення суду теж не вплине.
Про це повідомив речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, пише "Укрінформ".
У крові загиблого було 3,65 проміле. Це адміністративне порушення, але через смерть чоловіка його не притягнуть до відповідальності.
Далі по темі
"В його діях не було порушень правил дорожнього руху, що були б у причинно-наслідковому зв‘язку з причиною ДТП, що підтверджується висновками автотехнічної експертизи" , – сказав Чубенко.
Він додав, що причиною смерті водія стали саме травми життєво важливих органів, а не алкоголь, як про це раніше заявляла адвокат підозрюваного
Чи може цим скористатися захист підлітка?
Чубенко запевнив, що слідчі зібрали достатню доказову базу, тому на справу це не вплине. Копи довели провину підлітка у ДТП.
"У ході проведених слідчих дій ми повністю та всебічно довели провину підозрюваного, а також маємо достатньо доказів, які надамо суду", – сказав спікер прокуратури.
Що відомо про ДТП?
- 26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові зіткнулися Chevrolet Aveo та Infiniti. За кермом елітної іномарки був 16-річний парубок, який їхав на червоний сигнал світлофора.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей.
- Водій автомобіля Шевроле загинув на місці.
- Після ДТП 16-річний водій та три пасажири Infiniti – двоє 19-річних юнаків та 16-річна дівчина потрапили до лікарні. Поки водій-підліток був на госпіталізації, він заявив копам, що його авто нібито викрали.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави .
- Наприкінці грудня у Харкові завершилося досудове розслідування у справі про смертельну ДТП.
- 19 січня буде підготовче засідання.
- Справу вестиме "знайома" підлітку суддя Тетяна Янцовська, яка раніше засудила його умовно.