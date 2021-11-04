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Злочинці в лавах поліції – у Кривому Розі одразу 11 правоохоронцям вручили підозри

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
4 листопада, 09:57
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Правоохоронцям повідомили про підозру, трьох поліцейських затримано прямо під час отримання хабарів
Поліцейські погоріли на хабарі
Поліцейські погоріли на хабарі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі викрили 11 працівників районного управління поліції систематичних поборах з підприємців та водіїв. Загальна сума хабарів – 180 тисяч гривень. Правоохоронцям повідомили про підозру, трьох поліцейських затримано прямо під час отримання хабарів.

Про це повідомляє генпрокурор Ірина Венедиктова у Facebook.

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За інформацією слідства, підозрювані хотіли відкупитися від адмінвідповідальності за керування у п'яному вигляді.

"За 10 місяців 2021 року ми направили до суду понад 300 обвинувальних актів про скоєння п'яних ДТП. Така сама тенденція спостерігається в останні три роки. Загалом цього року зареєстровано майже 3000 кримінальних правопорушень щодо порушення правил безпеки дорожнього руху з тяжкими наслідками – тяжкими травмами, інвалідністю, смертями", – написала вона.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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