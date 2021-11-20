На Одещині поліцейського звільнили в перший день роботи – що він накоїв

Під Одесою копа затримали того ж дня, як його призначили начальником відділу поліції

Поліцейський погорів на хабарі/Колаж "Сьогодні"

У Доброславі на Одещині полковника поліції Володимира Панченка затримали 19 листопада за підозрою в отриманні хабаря. Наручники на офіцера одягли того дня, коли його затвердили на посаді начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2.

Про це "Думській" повідомило джерело у прокуратурі.

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За даними ЗМІ, до цього майже місяць поліцейський був тимчасовим виконувачем обов'язків. Слідчі з'ясували, що Панченко вимагав та отримав 4 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження за фактом підробки документів.

Затримали підозрюваного на 23-му км автодороги Одеса – Південний співробітники ДБР та СБУ. У приміщенні відділу поліції провели обшуки.