На Одещині поліцейського звільнили в перший день роботи – що він накоїв

У Доброславі на Одещині полковника поліції Володимира Панченка затримали 19 листопада за підозрою в отриманні хабаря. Наручники на офіцера одягли того дня, коли його затвердили на посаді начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2.
Про це "Думській" повідомило джерело у прокуратурі.
За даними ЗМІ, до цього майже місяць поліцейський був тимчасовим виконувачем обов'язків. Слідчі з'ясували, що Панченко вимагав та отримав 4 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження за фактом підробки документів.
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Затримали підозрюваного на 23-му км автодороги Одеса – Південний співробітники ДБР та СБУ. У приміщенні відділу поліції провели обшуки.
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