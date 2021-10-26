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"Карино, не бий!" У Харкові мати побила чотирирічного сина у прямому ефірі

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 10:11
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Наразі дитину госпіталізували до лікарні
У Харкові мати побила маленького сина у прямому ефірі. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові мати побила маленького сина у прямому ефірі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові мати побила свого маленького сина у прямому ефірі в Instagram. Наразі дитину госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у ювенальній поліції Харківської області.

Деталі НП

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили, як мати б'є свого малолітнього сина та транслює це у прямому ефірі в Instagram.

Поліція встановила особу жінки та склала на неї адміністративний протокол. Крім того, потерпілого хлопчика госпіталізували.

Хлопчику 4 роки, і він погано говорить

У Telegram-каналі "Типовий Харків" опублікували скриншот моменту побиття хлопчика За словами джерела, це відбувається регулярно. Через це хлопчик у 4 роки погано говорить і постійно кричить на камеру: "Карино, не бий".

З матір'ю провели профілактичну бесіду

Як розповіли в поліції, з матір'ю було проведено профілактичну бесіду про недопущення застосування насильства до малолітньої дитини та складено адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП.

Нагадаємо, раніше в Бердичівському районі Житомирської області вітчим сильно побив восьмирічну падчерку. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.

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