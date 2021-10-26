"Карина, не бей!" В Харькове мать избила четырехлетнего сына в прямом эфире

В Харькове мать избила своего маленького сына в прямом эфире в Instagram. На данный момент ребенка госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в ювенальной полиции Харьковской области.
Детали ЧП
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили, как мать бьет своего малолетнего сына и транслирует это в прямом эфире в Instagram.
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Полиция установила личность женщины и составила на нее административный протокол. Кроме того, потерпевшего мальчика госпитализировали.
Мальчику 4 года, и он плохо говорит
В Telegram-канале "Типичный Харьков" опубликовали скриншот момента избиения мальчика. По словам источника, это происходит регулярно. Из-за этого мальчик в 4 года плохо говорит и постоянно кричит на камеру: "Карина, не бей".
С матерью провели профилактическую беседу
Как рассказали в полиции, с матерью была проведена профилактическая беседа о недопущении применения насилия к малолетнему ребенку и составлен административный протокол по ст. 173-2 КУоАП.
Напомним, ранее в Бердичевском районе Житомирской области отчим сильно избил восьмилетнюю падчерицу. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства.
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