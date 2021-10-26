Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

"Карина, не бей!" В Харькове мать избила четырехлетнего сына в прямом эфире

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
26 октября, 10:11
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На данный момент ребенка госпитализировали в больницу
В Харькове мать избила маленького сына в прямом эфире. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове мать избила маленького сына в прямом эфире. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове мать избила своего маленького сына в прямом эфире в Instagram. На данный момент ребенка госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в ювенальной полиции Харьковской области.

Детали ЧП

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили, как мать бьет своего малолетнего сына и транслирует это в прямом эфире в Instagram.

Полиция установила личность женщины и составила на нее административный протокол. Кроме того, потерпевшего мальчика госпитализировали.

Мальчику 4 года, и он плохо говорит

В Telegram-канале "Типичный Харьков" опубликовали скриншот момента избиения мальчика. По словам источника, это происходит регулярно. Из-за этого мальчик в 4 года плохо говорит и постоянно кричит на камеру: "Карина, не бей".

С матерью провели профилактическую беседу

Как рассказали в полиции, с матерью была проведена профилактическая беседа о недопущении применения насилия к малолетнему ребенку и составлен административный протокол по ст. 173-2 КУоАП.

Напомним, ранее в Бердичевском районе Житомирской области отчим сильно избил восьмилетнюю падчерицу. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Короновирус за неделю

142 886

заболело за неделю в Украине

+46%

Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 30 октября
14:00
17:00
19:30
Опрос
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Опрос
ТОП-матчи

Мариуполь

Завтра

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Черноморец

Завтра

19:30

Шахтер

10.5

5.95

1.26
Вакцинация
По состоянию на 25 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 058 802
Люди, которые получили минимум одну дозу
9 151 478
Всего введенных доз 16 210 280
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3772

Евро (€)

30.57

Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Опрос
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Новые кадры And Just Like That… Как вам пара?
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять