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У Харкові на місці ДТП з підлітками знову аварія — збили поліцейського (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
11 листопада, 21:10
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35-річна жінка наїхала на патрульного поліцейського
У Харкові на одному місці сталися дві ДТП з початку доби/Колаж: "Сьогодні"
У Харкові на одному місці сталися дві ДТП з початку доби/Колаж: "Сьогодні"

У Харкові — знову ДТП. Цього разу водійка автомобіля Mazda патрульного на місці, де оформляли аварію з Toyota Land Cruiser, що збила двох підлітків.

Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.

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Деталі ДТП

Подія сталася 11 листопада близько 17:00 на проспекті Науки. За попередніми даними, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліцейськими 35-річна водійка легковика вирішила поїхати з місця, під час чого здійснила наїзд на інспектора патрульної поліції. У результаті ДТП травмувалися поліцейський та водійка автомобіля Mazda. Потерпілі доставлені до медичного закладу.

Відомо, що за кермом автомобіля перебувала жінка/Фото: ГУНП у Харківській області
Відомо, що за кермом автомобіля перебувала жінка/Фото: ГУНП у Харківській області

Під час цього ДТП поліцейські саме оформляли на місці іншу аварію/Фото: ГУНП у Харкывськый областы
Під час цього ДТП поліцейські саме оформляли на місці іншу аварію/Фото: ГУНП у Харкывськый областы

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Яке покарання загрожує водію нині не відомо/Фото: ГУНП у Харківській області
Яке покарання загрожує водію нині не відомо/Фото: ГУНП у Харківській області

Дії правоохоронців

Інформацію про дорожньо-транспортну ситуацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Всі обставини аварії з’ясовуються.

Ще одна ДТП у Харкові

У Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської елітна іномарка Toyota збила людей, які йшли пішохідним переходом. У ДТП постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Їх госпіталізували.

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За попередніми даними, водій Toyota Land Cruiser міг бути під дією наркотиків. Наразі його відправили на проходження відповідного тесту. Відомо, що чоловікові 34 роки, а у травні його було засуджено до трьох років позбавлення волі за крадіжку з випробувальним терміном 1 рік.

За ДТП йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.

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