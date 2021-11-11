У Харкові на місці ДТП з підлітками знову аварія — збили поліцейського (фото)

35-річна жінка наїхала на патрульного поліцейського

У Харкові на одному місці сталися дві ДТП з початку доби/Колаж: "Сьогодні"

У Харкові — знову ДТП. Цього разу водійка автомобіля Mazda патрульного на місці, де оформляли аварію з Toyota Land Cruiser, що збила двох підлітків.

Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.

Реклама

Деталі ДТП

Подія сталася 11 листопада близько 17:00 на проспекті Науки. За попередніми даними, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліцейськими 35-річна водійка легковика вирішила поїхати з місця, під час чого здійснила наїзд на інспектора патрульної поліції. У результаті ДТП травмувалися поліцейський та водійка автомобіля Mazda. Потерпілі доставлені до медичного закладу.

Відомо, що за кермом автомобіля перебувала жінка/Фото: ГУНП у Харківській області

Під час цього ДТП поліцейські саме оформляли на місці іншу аварію/Фото: ГУНП у Харкывськый областы

Реклама

Яке покарання загрожує водію нині не відомо/Фото: ГУНП у Харківській області

Дії правоохоронців

Інформацію про дорожньо-транспортну ситуацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Всі обставини аварії з’ясовуються.

Ще одна ДТП у Харкові

У Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської елітна іномарка Toyota збила людей, які йшли пішохідним переходом. У ДТП постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Їх госпіталізували.

Реклама

За попередніми даними, водій Toyota Land Cruiser міг бути під дією наркотиків. Наразі його відправили на проходження відповідного тесту. Відомо, що чоловікові 34 роки, а у травні його було засуджено до трьох років позбавлення волі за крадіжку з випробувальним терміном 1 рік.

За ДТП йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.

Читайте також