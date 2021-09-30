У Харкові від COVID-19 померла породілля, за життя малюка борються

Жінка потрапила до лікарні у важкому стані зі 100% ураженими легенями

У породіллі не витримало серце. Колаж: "Сьогодні"

У Харкові коронавірус забрав життя породіллі. Олена потрапила до лікарні в тяжкому стані з діагнозом COVID-19 при 100% уражених легких.

Про це повідомила волонтер Наталя Попова на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу подякувати від імені Ольги (мами Олени) всім і кожному, хто довгий час підтримував сім'ю. На превеликий жаль серце Олени не витримало. З дозволу мами ми закриваємо збір коштів. Зібрані гроші підуть на підтримку та лікування її малюка", – написала Попова .

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За її словами, вагітна жінка з COVID-19 надійшла до лікарні в середині вересня. Вона мала 100% ураження легень.

Лікарі обласної клінічної лікарні боролися за життя породіллі три тижні. Жінка перебувала на апараті ШВЛ в стані медикаментозного сну.

Олена встигла народити хлопчика, за життя якого медики продовжують боротися.

У Миколаєві від коронавируса померли дві породіллі

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Раніше ми повідомляли, що в Миколаєві від наслідків COVID-19 за останній місяць померли дві породіллі. Двох дітей вдалося врятувати, третя дитина померла разом з матір'ю.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він пояснив, що одну дитину не врятували, оскільки був недовгий строк вагітності.

"У місті Миколаєві за останній місяць від наслідків коронавірусу померли дві породіллі. Дітей однієї (народилася двійня, – Ред.) Вдалося врятувати, в іншої – ні", – сказав Сєнкевич.

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За його словами, зараз у пологовому будинку №1 знаходиться 18 породіль з діагнозом COVID-19. Одна з них лежить у реанімації.