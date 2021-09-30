Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Зоря - Рома: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🇩🇪 НІмеччина після виборів ⚡ Газовий скандал з Угорщиною
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

У Харкові від COVID-19 померла породілля, за життя малюка борються

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
30 вересня, 13:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жінка потрапила до лікарні у важкому стані зі 100% ураженими легенями
У породіллі не витримало серце. Колаж: "Сьогодні"
У породіллі не витримало серце. Колаж: "Сьогодні"

У Харкові коронавірус забрав життя породіллі. Олена потрапила до лікарні в тяжкому стані з діагнозом COVID-19 при 100% уражених легких.

Про це повідомила волонтер Наталя Попова на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу подякувати від імені Ольги (мами Олени) всім і кожному, хто довгий час підтримував сім'ю. На превеликий жаль серце Олени не витримало. З дозволу мами ми закриваємо збір коштів. Зібрані гроші підуть на підтримку та лікування її малюка", – написала Попова .

Реклама

За її словами, вагітна жінка з COVID-19 надійшла до лікарні в середині вересня. Вона мала 100% ураження легень.

Лікарі обласної клінічної лікарні боролися за життя породіллі три тижні. Жінка перебувала на апараті ШВЛ в стані медикаментозного сну.

Олена встигла народити хлопчика, за життя якого медики продовжують боротися.

У Миколаєві від коронавируса померли дві породіллі

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Миколаєві від наслідків COVID-19 за останній місяць померли дві породіллі. Двох дітей вдалося врятувати, третя дитина померла разом з матір'ю.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він пояснив, що одну дитину не врятували, оскільки був недовгий строк вагітності.

"У місті Миколаєві за останній місяць від наслідків коронавірусу померли дві породіллі. Дітей однієї (народилася двійня, – Ред.) Вдалося врятувати, в іншої – ні", – сказав Сєнкевич.

Реклама

За його словами, зараз у пологовому будинку №1 знаходиться 18 породіль з діагнозом COVID-19. Одна з них лежить у реанімації.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

52 954

захворіло за тиждень в Україні

+36%

Вакцинація
Станом на 29 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 617 457
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 000 533
Всього введених доз 12 617 990
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.58

Євро (€)

30.98

Російський рубль (₽)

0.37

Комаровський в темі
Чи є користь в зеленці?
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Що подарувати вчителю
5 топових та водночас бюджетних ідей
Цікавить
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Деніел Крейг на прем'єрі бондіани в Лондоні
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри жовтня
Квиток у кіно
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти