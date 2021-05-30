У Харкові поліція домагатиметься ув'язнення "Містера Хама". Чим блогер пояснює свій вчинок

35-річний Денис Галагуря поки проходить у справі як свідок, але правоохоронці не збираються полишати справу

Три роки за ґратами для "Містера Хама". Стільки світить харківському блогеру за неповагу до поліцейських. 35-річний ютубер відомий тим, що нецензурно лається на патрульних і знімає це на відео. Новини "Сьогодні" розшукали того самого хама.

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Нахабство, образи та груба лайка — таке спілкування харків'янина з патрульними нині чи не в усіх соцмережах міста.

блогер Денис Галагуря має канал в ютубі з майже сотнею тисяч підписників. Він каже, в соцмережі виклав обрізане відео. Мовляв, його експресивну реакцію спровокували самі патрульні.

"І перейшли зі мною на ти. Спілкуватися на ти, що для мене неприйнятно. Через це я почав висловлювати свою громадську думку, грубо кажучи, в такій формі", – пояснює поведінку блогер.

35-річний харків'янин не приховує: має штрафи за порушення правил дорожнього руху і часто грубіянить поліцейським.

"Я не кажу, що я там святий і не порушую. Але за грань кримінальної відповідальності я ніколи не переходив. Я освічений, я в цьому все розумів. І висловлював свою точку зору в тому руслі, в якому вважав за потрібне. І ні в якому разі ні в чому не погрожував співробітникам", – наголошує Денис.

Напередодні машину Дениса знову зупинили. Та вже не патрульні, а спецпризначенці. Вилучили авто і два мобільних телефони. Провадження розпочали за статтею "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

"Як керівник Головного управління Нацполіції в Харківській області, не збираюся терпіти таке ставлення до наших поліцейських. По-перше, це порушення чинного законодавства. По-друге, з презирством ставлюся до тих, хто хоче піднятися, принижуючи інших", – зазначає начальник управління поліції Харківської області Андрій Рубель.

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Максимальна санкція статті — три роки за ґратами. Та поки блогеру не оголосили підозри, він у справі свідок. У МВС заявляють, не дозволять ображати поліцейських: доведуть справу до судового вироку.