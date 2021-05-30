В Харькове полиция будет добиваться заключения "Мистера Хама". Чем блогер объясняет свой поступок

35-летний Денис Галагуря пока проходит как свидетель, но правоохранители не собираются оставлять дело

Три года за решеткой для "Мистера Хама". Столько светит харьковском блогеру за неуважение к полицейским. 35-летний ютубер известен тем, что нецензурно ругается на патрульных и снимает это на видео. Новости "Сегодня" разыскали того самого хама.

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Наглость, оскорбления и грубая брань – такое общение харьковчанина с патрульными сегодня едва ли не во всех соцсетях города.

Блогер Денис Галагуря имеет канал в ютубе с почти сотней тысяч подписчиков. Он говорит, в соцсети выложил обрезанное видео. Мол, его экспрессивную реакцию спровоцировали сами патрульные.

"И перешли со мной на ты. Общаться на ты, что для меня неприемлемо. Поэтому я начал выражать свое общественное мнение, грубо говоря, в такой форме", – объясняет поведение блогер.

35-летний харьковчанин не скрывает: имеет штрафы за нарушение правил дорожного движения и часто грубит полицейским.

"Я не говорю, что я там святой и не нарушаю. Но за грань уголовной ответственности я никогда не переходил. Я образованный, я в этом все понимал. И высказывал свою точку зрения в том русле, в котором считал нужным. И ни в коем случае ни в чем не угрожал сотрудникам", – отмечает Денис.

Накануне машину Дениса снова остановили. И уже не патрульные, а спецназовцы. Изъяли авто и два мобильных телефона. Производство начали по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

"Как руководитель Главного управления Нацполиции в Харьковской области, не собираюсь терпеть такое отношение к нашим полицейским. Во-первых, это нарушение действующего законодательства. Во-вторых, с презрением отношусь к тем, кто хочет подняться, унижая других", – отмечает начальник управления полиции Харьковской области Андрей Рубель.

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Максимальная санкция статьи – три года за решеткой. Но пока блогеру не огласили подозрения, он по делу свидетель. В МВД заявляют, не позволят оскорблять полицейских: доведут дело до судебного приговора.