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У Харкові продовжили осінні канікули: скільки ще відпочиватимуть школярі

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 листопада, 13:56
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Через складну ситуацію з коронавірусом діти у Харкові довше сидітимуть удома
В Україні школярі йдуть на канікули. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні школярі йдуть на канікули. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові, як і в Одесі, осінні канікули продовжили ще на тиждень, тобто до 7 листопада. Таке рішення ухвалили через ситуацію з коронавірусом у регіоні.

Про це повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, написали на сайті міськради.

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Зазначимо, що цього року шкільні канікули у Харкові і так почалися на тиждень раніше, 18 жовтня, щоб стримати поширення коронавірусу.

Карантин у Харкові

З 10 жовтня Харків та Харківська область перейшли до "помаранчевої зони" карантину. Зокрема, забороняється :

  • прийом відвідувачів у кінотеатрах, кінозалах, театрах та інших закладах культури з наповненістю понад 50% місць;
  • перебування без респіраторів чи захисних масок на територіях закладів охорони здоров'я та освіти; у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування.

Місцева влада каже, що ситуація в місті контрольована. За 31 жовтня у Харківському районі, у тому числі Харкові, зареєстровано 1227 нових випадків захворювання на COVID-19.

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