У Харкові продовжили осінні канікули: скільки ще відпочиватимуть школярі

У Харкові, як і в Одесі, осінні канікули продовжили ще на тиждень, тобто до 7 листопада. Таке рішення ухвалили через ситуацію з коронавірусом у регіоні.
Про це повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, написали на сайті міськради.
Зазначимо, що цього року шкільні канікули у Харкові і так почалися на тиждень раніше, 18 жовтня, щоб стримати поширення коронавірусу.
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Карантин у Харкові
З 10 жовтня Харків та Харківська область перейшли до "помаранчевої зони" карантину. Зокрема, забороняється :
- прийом відвідувачів у кінотеатрах, кінозалах, театрах та інших закладах культури з наповненістю понад 50% місць;
- перебування без респіраторів чи захисних масок на територіях закладів охорони здоров'я та освіти; у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування.
Місцева влада каже, що ситуація в місті контрольована. За 31 жовтня у Харківському районі, у тому числі Харкові, зареєстровано 1227 нових випадків захворювання на COVID-19.
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