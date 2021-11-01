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СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

В Харькове продлили осенние каникулы: сколько еще будут отдыхать школьники

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
1 ноября, 13:56
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Из-за сложной ситуации с коронавирусом дети в Харькове будут дольше сидеть дома
В Украине школьники идут на каникулы. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине школьники идут на каникулы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове, как и в Одессе, осенние каникулы продлили еще на неделю, то есть, до 7 ноября. Такое решение приняли из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

Об этом сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, написали на сайте горсовета.

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Отметим, что в этом году школьные каникулы в Харькове и так начались на неделю раньше, 18 октября, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Карантин в Харькове

С 10 октября Харьков и Харьковская область перешли в оранжевую зону карантина. В частности, запрещается:

  • прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;
  • пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Местные власти говорят, что ситуация в городе контролируема. За 31 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 1227 новых случаев заболевания COVID-19.

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