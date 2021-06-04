У Харкові розпорошили газ у школі: учнів евакуювали (відео)

На площі перед школою зараз багато дітей – на місце приїхали поліцейські, медики і рятувальники

У Харкові невідомий розпорошив перцевий балончик у школі. Усіх учнів і персонал вивели з будівлі.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Труха Харків".

Зазначається, що інцидент трапився у школі №153. Усі діти перебувають на площі перед школою.

На місце вже прибули поліцейські, рятувальники і бригада швидкої допомоги. Ще не відомо, хто і навіщо розпорошив газ.

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Нагадаємо, раніше в Одесі учень восьмого класу розпорошив газ з балончика вчительці в обличчя. Так хлопець відповів на зауваження викладача. У жінки опік рогівки ока.

Також нещодавно у Київській області надійшло анонімне повідомлення про замінування школи № 10 в місті Бровари. Усіх вчителів і дітей евакуювали.

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