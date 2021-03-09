Смертельна ДТП на Харківщині: двоє осіб загинули (фото)

У Харківській області сталася серйозна ДТП за участю мікроавтобуса.
Про це повідомляє ГУ Нацполіція області в Telegram.
Так, аварія сталася в Ізюмському районі – тут перекинувся автомобіль.
"17-річний пасажир загинув на місці, 23-річна пасажирка від отриманих травм померла в лікарні. Ще сім громадян з тілесними ушкодженнями перебувають у лікарні", – йдеться в повідомленні.
Інформацію про аварію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.
Нагадаємо, на Рівненщині на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.
Раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.
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