Смертельна ДТП на Харківщині: двоє осіб загинули (фото)

У Харківській області сталася серйозна ДТП за участю мікроавтобуса.

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Про це повідомляє ГУ Нацполіція області в Telegram.

Так, аварія сталася в Ізюмському районі – тут перекинувся автомобіль.

"17-річний пасажир загинув на місці, 23-річна пасажирка від отриманих травм померла в лікарні. Ще сім громадян з тілесними ушкодженнями перебувають у лікарні", – йдеться в повідомленні.

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Інформацію про аварію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Рівненщині на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.

Раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.

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