У Харкові спалахнула будівля, підозрюють витік газу (фото, відео)

У Харкові спалахнула пожежа на вулиці Ярослава Мудрого. Там сталося загоряння на горищі будинку.

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Про це повідомляє "ТРУХА.Харьков".

На місце прибуло більше 5 машин пожежної техніки. А поліція перекрила дві вулиці і розганяє припарковані машини.

/ Фото: ТРУХА ХАРКІВ

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Очевидці повідомляють, що диму і вогню не видно. На даному етапі підозрюють витік газу.

Пізніше стало відомо, що причиною пожежі став камін на верхньому поверсі. Пожежу загасили.

Нагадаємо, 21 січня під час пожежі в приватному пансіонаті для людей похилого віку в Харкові 15 осіб загинули і 11 постраждали.

Раніше в Одесі згорів готель Arcadia Apartments в Аркадії, загинуло двоє людей і двоє постраждали.

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