У Харкові спалахнула будівля, підозрюють витік газу (фото, відео)

У Харкові спалахнула пожежа на вулиці Ярослава Мудрого. Там сталося загоряння на горищі будинку.
Про це повідомляє "ТРУХА.Харьков".
На місце прибуло більше 5 машин пожежної техніки. А поліція перекрила дві вулиці і розганяє припарковані машини.
Очевидці повідомляють, що диму і вогню не видно. На даному етапі підозрюють витік газу.
Пізніше стало відомо, що причиною пожежі став камін на верхньому поверсі. Пожежу загасили.
Нагадаємо, 21 січня під час пожежі в приватному пансіонаті для людей похилого віку в Харкові 15 осіб загинули і 11 постраждали.
Раніше в Одесі згорів готель Arcadia Apartments в Аркадії, загинуло двоє людей і двоє постраждали.
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