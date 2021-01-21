Був нелегальний, на вікнах – грати: найголовніше про пожежу в будинку для літніх людей в Харкові

У пожежі в приватному пансіонаті для літніх людей в Харкові п'ятнадцять осіб загинули і одинадцять постраждали.

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Розповідаємо, що відомо про трагедію зараз.

Що сталося

Пожежа виникла о 15:03 в приватному будинку на вул. Нижня Гаєвська, 150Б. Виявилося. що це – будівля будинку престарілих. На місці пожежі виявлено тіла 15 людина. У ДСНС класифікували пожежу як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Причини

Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК). Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Зараз вирішується питання про затримання власниці пансіонату.

"Оскільки вона знаходиться на лікарняному, у її будинку виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують керівника установи, який теж буде затриманий в порядку статті 208 КПК. Три людина зі складу обслуговуючого персоналу доставлені в поліцію, їх опитують ", – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як це було – слова очевидців

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У Харкові люди, які живуть по сусідству зі згорілим нелегальним будинком престарілих, розповіли, що знають про цю установу. Але відомо їм не так вже й багато. Кажуть, мешканці будинку рідко виходили за територію.

Один із сусідів розповідає, що влітку люди похилого віку гуляли по двору, а взимку їх не бачили. Іноді туди приїжджала бригада швидкої допомоги. На питання про те, скільки людей врятували і скільки померло, чоловік відповів: "Навіть невідомо, скільки їх там було. Тому що це нелегальна компанія, яка містить строків. Ми скільки живемо тут, ніколи їх не бачили, тільки голоси чуємо літніх людей і все".

Як заявив директор Харківського обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага, будинок для людей похилого віку працював незаконно.

"Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці. Такого установи, за цією адресою, в одному реєстрі Харківської області, не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального ", – сказав чиновник.

Як повідомив "Сегодня" начальник Слідчого управління Головного управління поліції Харківської області Сергій Чиж, ні в одному реєстрі немає такої установи .

Як рятували людей

Місцеві жителі допомагали виносити літніх людей, більшість живуть там були паралізовані.

"Пенсіонерів виносили прямо в памперсах і клали на сніг", – розповіла місцева мешканка Олена.

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За словами жінки, вона з родичами відразу побігли на допомогу, як тільки дізналися про інцидент. На другий поверх було неможливо зайти, сусіди виносили тих, хто був на першому поверсі.

Як відреагувала влада

На подію відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави доручив Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації з пожежею, а також терміново створити державну комісію під головуванням міністра розвитку громад і територій для з'ясування причин цієї трагедії та напрацювати механізми запобігання подібних надзвичайних ситуацій в майбутньому.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду.

Мої щирі співчуття рідним і близьким ", – додав Шмигаль.

В Харкові 22 січня оголосили вдень жалоби за загиблими. Місто візьме на себе всі витрати і організацію похорону загиблих. Як заявив секретар Харківської міськради Ігор Терехов, також місто оплатить лікування постраждалих.

"У наші лікарні доставлено п'ять людина. Місто Харків бере на себе всі витрати по медикаментах, по обслуговуванню цих людей. Дивимося на стан їх здоров'я в динаміці", – сказав Терехов.

Міська влада зараз з'ясовують, скільки саме осіб перебувало в нелегальному будинку для літніх людей. І планують перевірки всіх подібних установ в Харкові і області.

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