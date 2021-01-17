В Одесі зростає кількість загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі

В Одесі під час пожежі в одеському готелі Arcadia Apartments, яку наразі локалізовано, загинули щонайменше дві людини, ще дві постраждали

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Про це повідомили в поліції і ДСНС, передає "Думська".

Раніше повідомлялося, що пожежникам вдалося локалізувати займання на площі 1,2 тис. кв. м.

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На місці події працюють 65 рятувальників і 12 спецмашин, а також бригади швидкої допомоги.

/ Фото: Думська

Нагадаємо, увечері в неділю в Одесі на вулиці Посмітного 10/12 загорівся триповерховий будинок у глибині приватного сектору, в якому розташований готель Arcadia Apartments, де в цей момент було багато постояльців. Спочатку повідомлялося про одного загиблого і одного постраждалого.

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