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На Харківщині активістам спалили два авто і кинули у вікно будинку гранату (фото і відео)

5 лютого, 11:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На місці вже працює поліція

У Харківській області вночі 5 лютого невідомі спалили два авто, а потім кинули гранату у вікно житлового приватного будинку.

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Про це повідомляє Тelegram-канал "Віха Харків".

Так, інцидент стався у Вільхівці. Під час атаки в будинку перебували чоловік, дружина і 11-річна дитина.

Відео: Віха Харків

Гранату РГД кинули дитині у вікно, але вона відскочила, впала в жолоб, де і розірвалася. Осколки полетіли і на машини, які стояли за воротами.

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У Мережі також пишуть, що постраждалі – місцеві активісти, які організували протести проти господарів піщаного кар'єру.

Відео: Віха Харків

На місці вже працює поліція.

Нагадаємо, раніше на Львівщині лісоруби побили і прив'язали до вантажівки активіста.

За словами потерпілого, його побили до непритомності. У Василя струс мозку, забій грудної клітини, розсічене коліно і рвані рани носа. Кілька днів чоловік пролежав у лікарні.

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авто підпал граната Харківська область активіст
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