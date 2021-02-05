На Харківщині активістам спалили два авто і кинули у вікно будинку гранату (фото і відео)

У Харківській області вночі 5 лютого невідомі спалили два авто, а потім кинули гранату у вікно житлового приватного будинку.
Про це повідомляє Тelegram-канал "Віха Харків".
Так, інцидент стався у Вільхівці. Під час атаки в будинку перебували чоловік, дружина і 11-річна дитина.
Гранату РГД кинули дитині у вікно, але вона відскочила, впала в жолоб, де і розірвалася. Осколки полетіли і на машини, які стояли за воротами.
У Мережі також пишуть, що постраждалі – місцеві активісти, які організували протести проти господарів піщаного кар'єру.
На місці вже працює поліція.
Нагадаємо, раніше на Львівщині лісоруби побили і прив'язали до вантажівки активіста.
За словами потерпілого, його побили до непритомності. У Василя струс мозку, забій грудної клітини, розсічене коліно і рвані рани носа. Кілька днів чоловік пролежав у лікарні.
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