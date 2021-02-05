В Харьковской области активистам сожгли два авто и бросили в окно дома гранату (фото и видео)

На месте уже работает полиция

В Харьковской области ночью 5 февраля неизвестные сожгли два авто, а затем бросили гранату в окно жилого частного дома.

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Об этом сообщает Тelegram-канал "Веха Харьков".

Так, инцидент произошел в Ольховке. Во время атаки в доме находились муж, жена и 11-летний ребенок.

Видео: Веха Харьков

Гранату РГД бросили ребенку в окно, но она отскочила, упала в желоб, где и разорвалась. Осколки полетели и на машины, которые стояли за воротами.

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В Сети также пишут, что пострадавшие – местные активисты, организовавшие протесты против хозяев песчаного карьера.

Видео: Веха Харьков

На месте уже работает полиция.

Напомним, ранее во Львовской области лесорубы избили и привязали к грузовику активиста.

По словам пострадавшего, его избили до потери сознания. У Василия сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, рассечено колено и рваные раны носа. Несколько дней мужчина пролежал в больнице.

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