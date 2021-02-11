У Харківській області авто злетіло в кювет і перекинулось, є жертва (фото)

У Харківській області слідчі встановлюють обставини аварії, внаслідок якої загинула жінка.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася 10 лютого близько 18:20 на 631 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський" поблизу міста Ізюма.
47-річний водій автомобіля марки Nissan Primastar, житель міста Костянтинівка Донецької області, не впорався з керуванням. В результаті автомобіль з'їхав в кювет і перекинувся.
Водій автомобіля і три пасажири – 18-річний хлопець, 56 і 64-річні жінки, з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в місцеву лікарню. 56-річна мешканка міста Дружківка Донецької області від отриманих травм померла в медичному закладі.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Раніше ми повідомляли, що під Києвом позашляховик виїхав на зустрічну смугу і врізався в бензовоз.
Також нагадаємо, на Прикарпатті вантажівка в'їхала в мікроавтобус, є загиблі і постраждалі.
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