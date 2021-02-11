В Харьковской области авто слетело в кювет и перевернулось, есть жертва (фото)

Водитель не справился с управлением

В Харьковской области следователи устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погибла женщина.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 10 февраля около 18:20 на 631 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи города Изюма.

47-летний водитель автомобиля марки Nissan Primastar, житель города Константиновка Донецкой области, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Водитель автомобиля и три пассажира – 18-летний парень, 56 и 64-летние женщины, с травмами различной степени тяжести были доставлены в местную больницу. 56-летняя жительница города Дружковка Донецкой области от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее мы сообщали, что под Киевом внедорожник выехал на встречку и врезался в бензовоз.

Также напомним, на Прикарпатье грузовик въехал в микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие.

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