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На Харківщині автобус з пасажирами на смерть збив жінку-пішохода (фото)

11 травня, 14:14

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Куп'янську пізно ввечері рейсовий автобус наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Тоді в салоні було 18 пасажирів

/ Фото: Нацполиция

У Харківській області сталася ДТП за участю маршрутного автобуса і пішохода. Жінка померла від отриманих травм.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в області.

Зазначається, що інцидент стався 10 травня близько 21:40 у Куп'янську. Тоді мікроавтобус Volkswagen під керуванням 43-річного жителя Луганської області рухався у напрямку вулиці Разіна. Біля одного з будинків на вулиці Сватівській маршрутка збила жінку-пішохода, яка переходила дорогу.

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Від отриманих травм 28-річна мешканка Куп'янська загинула на місці. Водія маршрутного автобуса доправили до лікарні, але після огляду відпустили.

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Копи з'ясували, що мікроавтобус їхав з Луганська до Києва. На момент ДТП у салоні було 18 пасажирів, на щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше в страшній ДТП під Рівним загинула ціла сім'я.

Крім того, у Харкові на вулиці Тюрінській легковик на смерть збив 70-річну жінку.

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