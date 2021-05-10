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У страшному ДТП під Рівним загинула ціла сім'я (фото, відео)

10 травня, 00:43

Юлія Безпечна , Володимир Миколайчук

Трагедією закінчилося зіткнення легковика з мікроавтобусом на трасі Київ-Чоп, вижив тільки один учасник пригоди

На трасі Київ-Чоп біля села Колоденка (Рівненська область) водій легковика Аudi виїхав на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус. Від отриманих травм на місці загинули водій автомобіля і його півторамісячний син.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

37-річну дружину загиблого з важкими травмами доправили до реанімації, але незважаючи на вжиті лікарями зусилля, врятувати її не вдалося – за кілька годин вона померла.

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Також у аварії серйозно постраждав водій мікроавтобуса – його з понівеченого авто діставали рятувальники, зараз він у лікарні.

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Як повідомили в поліції, ДТП орієнтовно сталася о 17:00 вечора, ведеться розслідування.

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Нагадаємо, напередодні в Харкові на вулиці Тюринській легковик на смерть збив 70-річну жінку.

Ми також повідомляли, що у Вишневому на перехресті водій автомобіля Nissan порушив правила дорожнього руху, а після цього намагався наїхати на правоохоронця.

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