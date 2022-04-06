У Харківській області банда розстріляла та спалила машину з людьми

Група злочинців не змогла вкрасти у фермера техніку із зерном та помстилася за це вбивством – копи затримали одного з підозрюваних

Бійці КОРД затримали підозрюваного у вбивстві / Фото: Колаж: Сьогодні

На Харківщині група зловмисників розстріляла людей в авто, а потім спалила їхні тіла. Одного підозрюваного упіймали поліцейські, зараз він під вартою. Ще п'ятеро його спільників втекли на тимчасово окуповану РФ територію.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Трагедія сталася 23 березня у Великобурлуцькому районі. Група молодих людей викрала з ферми техніку з зерном. Власник із двома працівниками почали їх переслідувати – молоді люди покинули техніку та втекли. Але невдовзі повернулися, щоби помститися.

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На під'їзді до села порушники зробили засідку – щойно машина заїхала до населеного пункту, її розстріляли з автомата. Зброю чоловіки знайшли серед розбитої військової колони. Після цього авто вивезли в інше місце та підпалили разом із трьома жертвами, імітувавши смерть через обстріл. Загинули троє людей 1967, 1993 та 2004 років народження.

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5 квітня у Полтаві копи за підтримки бійців КОРД затримали одного зі зловмисників. Йому повідомили про підозру у навмисному вбивстві та посадили під варту.

Поліцейські уточнили, що винним загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення. Копи вже встановили всі деталі інциденту, кожного учасника угруповання та їхнє місцезнаходження.