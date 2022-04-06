В Харьковской области банда расстреляла и сожгла машину с людьми

Группа преступников не смогла украсть у фермера технику с зерном и отомстила за это убийством – копы задержали одного из подозреваемых

Бойцы КОРД задержали подозреваемого в убийстве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области группа злоумышленников расстреляла людей в авто, а затем сожгла их тела. Одного подозреваемого поймали полицейские, сейчас он под стражей. Еще пятеро его подельников сбежали на временно оккупированную РФ территорию.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Трагедия случилась 23 марта в Великобурлукском районе. Группа молодых людей похитила из фермы технику с зерном. Владелец с двумя работниками начали их преследовать – молодые люди покинули технику и скрылись. Но вскоре вернулись, чтобы отомстить.

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На подъезде к селу нарушители сделали засаду – как только машина заехала в населенный пункт, ее расстреляли из автомата. Оружие мужчины нашли среди разбитой военной колонны. После этого авто вывезли в другое место и подожгли вместе с тремя жертвами, имитивировав смерть из-за обстрела. Погибли трое людей 1967, 1993 и 2004 годов рождения.

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5 апреля в Полтаве копы при поддержке бойцов КОРД задержали одного из злоумышленников. Ему сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве и посадили под стражу.

Полицейские уточнили, что виновным грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Копы уже установили все детали инцидента, каждого участника группировки и их местонахождение.