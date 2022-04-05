Окупанти блокують Харківщину та штурмують Маріуполь – Генштаб ЗСУ

Станом на вечір 5 квітня російські окупанти продовжують перегруповуватися. Ворог не відмовився від мети проведення операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У західному військовому окрузі РФ, з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться заходи прихованої мобілізації. Крім того, командування ЗС РФ намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів. У Читинському суворовському військовому училищі МВС Росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у "спеціальній операції" за межами РФ. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до "виконання завдань" та готові до звільнення з військової служби.

На Сіверському напрямку триває вивезення залізницею та військово-транспортними літаками військової техніки ЗС РФ з території республіки Білорусь. Водночас виявлено переміщення окремих підрозділів збройних сил республіки Білорусь в напрямку державного кордону України. Не виключається проведення ротації підрозділів, що залучені до посилення охорони державного кордону Білорусі. Реклама

На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. У населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськи налаштованих жителів та незаконне їх затримання.

У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд "документування".

На Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, продовжує штурм міста Маріуполя. Реклама

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, проводиться затримання місцевих жителів.