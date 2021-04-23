На Харківщині двох хлопчиків знайшли голодними і брудними на вулиці: мати їх покинула

У Харківській області мати залишила дітей і поїхала – їх виявили на вулиці перехожі – подробиці історії та фото

У місті Первомайський Харківської області на вулиці знайшли двох маленьких дітей. Як виявилося, мати їх покинула одних і вирушила до Києва. Хлопчики були голодні і в брудному одязі.

Реклама

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Про двох братиків восьми і дев'яти років без дорослих повідомили перехожі. Діти розповіли, що живуть з мамою в одному з мікрорайонів міста, але кілька днів тому вона поїхала до Києва і залишила їх одних. Батько дітей живе окремо, вони не спілкуються.

У квартирі, де живуть хлопчики, було дуже брудно, речі розкидані по кімнатах.

Реклама

Дітей спочатку відвезли до місцевої лікарні на огляд, а потім відправили до психоневрологічного санаторію у Харкові.

Незабаром копи знайшли горе-матір, це 27-річна місцева жителька. Вона пояснила, що поїхала у справах до столиці, а дітей не було на кого залишити.

Раніше ця жінка вже потрапляла в поле зору поліції – за погане виховання дітей. На неї склали адміністративний протокол і попередили про кримінальну відповідальність, якщо ситуація не поліпшиться.

Реклама

Нагадаємо, раніше в Черкасах поліцейські знайшли трирічного хлопчика, який жив у непотребі, поки батьки розпивали алкоголь.

Крім того, у Києві горе-мати жорстоко поводилася з дочкою. Сусіди чули, як дитина кричала, дівчинка довго не ходила до школи і була голодною.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама