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Був голодний, брудний і з температурою: у Черкасах у горе-матері забрали хлопчика (відео)

14 квітня, 20:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Черкасах копи врятували хлопчика, який жив у непотребі, був голодний і хворий – подробиці історії

У Черкасах поліцейські знайшли трирічного хлопчика, який жив у непотребі, поки батьки розпивали алкоголь. Правоохоронців нібито викликала сама жінка. Однак, коли ті приїхали, почала ховатися на звалищі.

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"Сьогодні" дізналися подробиці історії.

Відео: Сьогодні

Жінка поскаржилася правоохоронцям, нібито чоловік вигнав її і сина на вулицю. Коли копи приїхали, заявниця була п'яна. Від поліцейських разом з дитиною ховалася за смітником. Ті ледь вмовили її повернутися у будинок.

Трирічний хлопчик був брудний і голодний, батьки постійно пиячили. До того ж був хворий – у нього була температура. Будинок, де живе сім'я, занедбаний.

Перше, що попросила дитина у поліцейських – поїсти. У будинку взагалі не знайшли продуктів.

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34-річна мати хлопчика Неля Паніна в цивільному шлюбі з 47-річним Олегом майже рік. Журналістам вона розповіла, що була дійсно п'яною, тому що повернулася з дня народження. А поліцію не викликала. Про дитину, запевняє, добре дбає.

"Дитину я купаю. Одягу багато, іграшки ж є, все є. І що, типу, дитина була голодна. Хоча ми тоді сіли поїли добре вранці. Макарони з котлетою", – сказала вона.

Хлопчика поліція таки забрала. Чи позбавляти Нелю материнських прав вирішить суд.

Нагадаємо, у Харківській області жінка народила немовля в покинутому туалеті і викинула його в яму.

А в Івано-Франківській області жінка народила в сараї і, бажаючи позбутися від новонародженого сина, принесла його сусідці на поріг.

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Черкаси хлопчик поліцейські горе-матір
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