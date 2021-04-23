В Харьковской области двух мальчиков нашли голодными и грязными на улице: мать их бросила

В Харьковской области мать оставила детей и уехала – их обнаружили на улице прохожие – подробности истории и фото

В городе Первомайский Харьковской области на улице нашли двух маленьких детей. Как оказалось, мать их бросила одних и отправилась в Киев. Мальчики были голодные и в грязной одежде.

Реклама

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

О двух братиках восьми и девяти лет без взрослых сообщили прохожие. Дети рассказали, что живут с мамой в одном из микрорайонов города, но несколько дней назад она уехала в Киев и оставила их одних. Отец детей живет отдельно, они не общаются.

В квартире, где живут мальчики, было очень грязно, вещи разбросаны по комнатам.

Реклама

Детей сначала отвезли в местную больницу на осмотр, а затем отправили в психоневрологический санаторий в Харькове.

Вскоре копы нашли горе-мать, это 27-летняя местная жительница. Она объяснила, что уехала по делам в столицу, а детей не было на кого оставить.

Ранее эта женщина уже попадала в поле зрения полиции – за плохое воспитание детей. На нее составили административный протокол и предупредили о криминальной ответственности, если ситуация не улучшится.

Реклама

Напомним, ранее в Черкассах полицейские нашли трехлетнего мальчика, который жил в хламе, пока родители распивали алкоголь.

Кроме того, в Киеве горе-мать жестоко обращалась с дочерью. Соседи слышали, как ребенок кричал, девочка долго не ходила в школу и была голодной.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама