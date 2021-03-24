На Харківщині горіла багатоповерхівка: дворічний хлопчик загинув (фото)

Двох жінок госпіталізували до реанімації

У Харківській області внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинула дитина, ще двоє осіб постраждали.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що загоряння сталося 24 березня у дев'ятиповерховому будинку Лозової. У кімнаті квартири на другому поверсі багатоповерхівки горіли меблі та домашні речі. Площа пожежі становила близько 15 кв. м.

У кімнаті знайшли загиблого дворічного хлопчика. Двох жінок з квартири врятували, їх госпіталізували.

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За даними ТРК "Лозова", жінок віком близько 30 і 50 років перевели до реанімації і підключили до апаратів штучної вентиляції легенів. Обом діагностували опіки та отруєння чадним газом.

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За словами сусідів, постраждали мати і бабуся хлопчика, які зловживали спиртним. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

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Нагадаємо, також 24 березня сталася масштабна пожежа на Закарпатті. Там горів цілий ЖК.

Крім того, раніше в Кропивницькому в пожежі загинула чотирирічна дівчинка.

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