На Харківщині масово отруїлися діти в саду: у деяких зафіксували COVID-19

Наразі у навчальному закладі проводять епідеміологічне розслідування

Дітям ставало погано з 24 по 28 грудня / Колаж "Сьогодні"

У Харківській області в яслах-садку зафіксували спалах гострих кишкових інфекцій. Через це одразу 5 дітей потрапили до лікарні, а у 4 з них підтвердили ще й коронавірус.

Про це повідомляє Обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

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Деталі

Дітям ставало погано у період з 24 по 28 грудня. Наразі всіх їх госпіталізували до стаціонару, де вони отримують відповідне лікування.

Основні клінічні прояви захворювання:

підвищення температури тіла,

слабкість,

рідкий стілець,

блювання.

Первинний діагноз у одного хворого – гастроентероколіт, а у 4 інших – гастроентероколіт та COVID-19.

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Що відбувається в садку

Щоб локалізувати спалах у садку та з'ясувати, чому і як захворіли діти, фахівці:

провели епідеміологічне розслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження;

дезінфікували приміщення,

відібрали проби питної води, добових проб готових страв та змивів;

зробили бактеріологічне обстеження та організували медичне спостереження всіх, хто контактував із хворими малюками.

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