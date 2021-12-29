На Харківщині масово отруїлися діти в саду: у деяких зафіксували COVID-19

У Харківській області в яслах-садку зафіксували спалах гострих кишкових інфекцій. Через це одразу 5 дітей потрапили до лікарні, а у 4 з них підтвердили ще й коронавірус.
Про це повідомляє Обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Деталі
Дітям ставало погано у період з 24 по 28 грудня. Наразі всіх їх госпіталізували до стаціонару, де вони отримують відповідне лікування.
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Основні клінічні прояви захворювання:
- підвищення температури тіла,
- слабкість,
- рідкий стілець,
- блювання.
Первинний діагноз у одного хворого – гастроентероколіт, а у 4 інших – гастроентероколіт та COVID-19.
Що відбувається в садку
Щоб локалізувати спалах у садку та з'ясувати, чому і як захворіли діти, фахівці:
- провели епідеміологічне розслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження;
- дезінфікували приміщення,
- відібрали проби питної води, добових проб готових страв та змивів;
- зробили бактеріологічне обстеження та організували медичне спостереження всіх, хто контактував із хворими малюками.