В Харьковской области массово отравились дети в саду: у некоторых зафиксировали COVID-19

В Харьковской области в яслях-садике зафиксировали вспышку острых кишечных инфекций. Из-за этого сразу 5 детей попали в больницу, а у 4 из них подтвердили еще и коронавирус.
Об этом сообщает Областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.
Детали
Детям становилось плохо в период с 24 по 28 декабря. Сейчас всех их госпитализировали в стационар, где они получают соответствующее лечение.
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Основные клинические проявления заболевания:
- повышение температуры тела,
- слабость,
- жидкий стул,
- рвота.
Первичный диагноз у одного заболевшего – гастроэнтероколит, а у 4 остальных – гастроэнтероколит и COVID-19.
Что происходит в садике
Чтобы локализовать вспышку в садике и выяснить, почему и как заболели дети, специалисты:
- провели эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование;
- дезинфицировали помещение,
- отобрали пробы питьевой воды, суточных проб готовых блюд и смывов;
- сделали бактериологическое обследование и организовали медицинское наблюдение всех, кто контактировал с заболевшими малышами.