На Луганщині в інтернаті отруїлися діти. Як покарають винуватців

Діти відчули себе погано близько 2 години ночі. У них піднялася температура

Дітей доправили до лікарні / Колаж "Сьогодні"

У місті Кремінна Луганської області у школі-інтернаті. отруїлися 5 дітей. Ним від 7 до 10 років.

Про це повідомляє прес-секретар поліції Луганської області Тетяна Погукай.

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Подробиці

Сьогодні вночі, 25 листопада, швидка допомога госпіталізувала 5 неповнолітніх дітей віком від 7 до 10 років. Медики підозрюють, що в них харчове отруєння.

Близько 2 години ночі дітям стало погано і в них підвищилася температура тіла. Вихователька одразу викликала екстрену медичну допомогу. Лікарі повідомили про отруєння дітей у поліцію.

Винуватців покарають?

За процесуального керівництва прокуратури слідчими цю інформацію внесено до ЄРДР за ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

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Винуватцям загрожує чи штраф, чи позбавлення волі.

На Житомирщині отруїлися 11 школярів

У Житомирській області у с. Дівчатка побутовою хімією отруїлися11 школярів. Наразі лікарі їх обстежують та надають допомогу.

Близько полудня один із учнів навчального закладу приніс із дому пакет із побутовою хімією та почастував утриманням інших школярів, вважаючи, що це солодощі.

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