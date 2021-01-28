На Харківщині сталася ДТП: одна людина загинула, ще п'ять у лікарні (фото)

У Харківській області в місті Ізюм зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП один з водіїв загинув, ще п'ять осіб госпіталізували.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Як з'ясували правоохоронці, інцидент стався 28 січня близько 13:50 на трасі Київ – Харків – Довжанський. Попередньо, 22-річна водій Toyota Camry виїжджала з автозаправки і не надала перевагу ВАЗ-2115 під керуванням 81-річного чоловіка.

/ Фото: Нацполиция

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Від отриманих травм чоловік похилого віку помер на місці. Чотири його пасажири віком від 29 до 43 років і водій Toyota Camry доставлені до Ізюмської центральної міської лікарні.

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Інформацію про ДТП зареєстрували в Єдиному обліку заяв та повідомлень.

Нагадаємо, раніше на Донбасі хлопець викрав таксі з водієм і потрапив у ДТП.

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Крім того, у ДТП з мікроавтобусом на Львівщині загинули двоє осіб, ще четверо травмовані.

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