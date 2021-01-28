Українська
$ 28,17
34,12
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харьковской области произошло ДТП: один человек погиб, еще пять в больнице (фото)

28 января, 20:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Водитель иномарки не предоставила преимущество другому авто

В Харьковской области в городе Изюм столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один из водителей погиб, еще пять человек госпитализировали.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как выяснили правоохранители, инцидент случился 28 января около 13:50 на трассе Киев – Харьков – Довжанский. Предварительно, 22-летняя водитель Toyota Camry выезжала с автозаправки и не предоставила преимущество ВАЗ-2115 под управлением 81-летнего мужчины.

/ Фото: Нацполиция

Реклама

От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте. Четыре его пассажира в возрасте от 29 до 43 лет и водитель Toyota Camry доставлены в Изюмскую центральную городскую больницу.

В тренде
Клиническая смерть ученика в Запорожье: появились новые подробности (видео)

Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений.

Напомним, ранее на Донбассе парень угнал такси с водителем и попал в ДТП.

Реклама

Кроме того, в ДТП с микроавтобусом во Львовской области погибли два человека, еще четверо травмировано.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП погибшие харьковская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцев
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцевУкраина
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)Экономика
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклон
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклонУкраина
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
Трагедия в Харькове. В пожаре в доме престарелых погибли 15 человек (фото и видео)
Трагедия в Харькове. В пожаре в доме престарелых погибли 15 человек (фото и видео)Харьков
Снизить цену газа в платежках: насколько это реально
Снизить цену газа в платежках: насколько это реальноЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять