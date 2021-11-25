На Харківщині розбився автобус із пасажирами – відео

На трасі Харків – Полтава неподалік міста Валки пасажирський автобус потрапив у ДТП. Транспортний засіб із пасажирами усередині вилетів у кювет.
Про це повідомляє Тelegram-канал "Х*йовий Харків".
Зазначається, що поки що немає інформації про постраждалих, проте на відео видно, що на місці перебувають одразу дві бригади швидкої допомоги.
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Також там працюють поліцейські та рятувальники.
"За нашою попередньою інформацією, автобус з'їхав у кювет. Також, за первинною інформацією, в салоні були пасажири", – повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Харківської області Олена Баранник.
За даними МВС, на щастя, обійшлося без жертв. На місце аварії виїхала слідчо-оперативна група для встановлення причин ДТП.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
В Україні також досить часто трапляються ДТП. Найпоширеніші причини це:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.