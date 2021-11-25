На Харківщині розбився автобус із пасажирами – відео

Пасажирський автобус вилетів із траси у Харківській області – на місці працюють рятувальники, медики та поліцейські

На Харківщині автобус потрапив у ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

На трасі Харків – Полтава неподалік міста Валки пасажирський автобус потрапив у ДТП. Транспортний засіб із пасажирами усередині вилетів у кювет.

Про це повідомляє Тelegram-канал "Х*йовий Харків".

Реклама

Зазначається, що поки що немає інформації про постраждалих, проте на відео видно, що на місці перебувають одразу дві бригади швидкої допомоги.

Також там працюють поліцейські та рятувальники.

Реклама

"За нашою попередньою інформацією, автобус з'їхав у кювет. Також, за первинною інформацією, в салоні були пасажири", – повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Харківської області Олена Баранник.

За даними МВС, на щастя, обійшлося без жертв. На місце аварії виїхала слідчо-оперативна група для встановлення причин ДТП.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

В Україні також досить часто трапляються ДТП. Найпоширеніші причини це: