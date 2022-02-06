В одному з ТРЦ Харкова на рекламний екран вивели сайт для дорослих – фото

Інтернет-користувачі опублікували в соцмережах фото зламаних інформаційних дисплеїв

Жартівників так і не знайшли / Колаж "Сьогодні"

У Харкові в ТРЦ Nikolsky на рекламний екран вивели зображення із сайту для дорослих. Очевидці сфотографували це й одразу розмістили в Мережі.

Про це повідомляє Харків. Головне. Політика.



Хтось зламав інформаційні дисплеї у торговельно-розважальному центрі. Проте винуватців так і не знайшли.

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"У "Нікольському" "мамчини хакери" зламали екрани й увімкнули PornHub", – написав очевидець.





У ТРЦ на рекламний екран вивели зображення із порносайту. Фото: Харків. Головне. Політика

Працювали у чотири зміни: у Запорізькій області накрили порностудію.

Адміністраторами були дві дівчини, 23 та 26 років. Вони організували функціонування студій, де й створювали відео. Матеріали цілодобово робили 10 дівчат. Вони працювали позмінно. Свою "творчість" моделі транслювали на спеціально створених сайтах.

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання та роботи всіх працівників студії. Вони вилучили комп'ютерну техніку, роутери, вебкамери, мобільні телефони, секс-іграшки. Після експертизи ухвалять рішення про правову кваліфікацію справи.

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