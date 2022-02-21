У школі Харкова дітям на уроці показали портрет Путіна

У презентації вчительки про відомих людей було фото президента Росії Володимира Путіна

У Харкові у школі показували фото Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові школа №28 потрапила у скандал. На уроці англійської мови 4-класникам показали Володимира Путіна у списку відомих особистостей.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "h_kharkov".

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На уроці англійської мови, темою якої стали найвідоміші люди у світі, показали фото президента країни-агресора Володимира Путіна.

"Просто урок англійської мови для 4 класу у 28 школі. Що могло піти не так у цій картинці?" , – підписали пост у Telegram.

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Що пишуть у коментарях

Деякі користувачі відзначили, що засуджувати Путіна можна і англійською.

"Я з дитинства знала, що Гітлер – погана людина. Це ж не для ясельної групи, якщо діти вже в школі, усвідомлювати лиходійства людини вони можуть", – пишуть користувачі.

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"Давайте з історії викреслимо Гітлера та Сталіна? Навіть імен вимовляти не будемо. А може, якщо не вимовляти прізвище Путіна, то він зникне? Діти повинні вивчати історію. Всі науки переплетені між собою, і на уроках англійської теж можна згадувати їхні імена. Ви не знаєте у якому контексті про нього говорили" , – говорять під постом.

Хтось пише, що це "зрада".

На думку одного із коментаторів, вчителька просто не захотіла робити нову презентацію.

"Пам'ятаю такий самий слайд років 7 тому у себе в школі" , – пишуть під постом.

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