В школе Харькова детям на уроке показали портрет Путина

В презентации учительницы об известных людях было фото президента России Владимира Путина

В Харькове в школе показывали фото Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове школа №28 попала в скандал. На уроке английского языка 4-классникам показали Владимира Путина в списке известных личностей.

Об этом сообщают в Telegram-канале "h_kharkov".

Реклама

На уроке английского языка, темой которого стали известные люди в мире, показали фото президента страны-агрессора Владимира Путина.

"Просто урок английского языка для 4 класса в 28 школе. Что могло пойти не так в этой картинке?", — подписали пост в Telegram.

Реклама

Что пишут в комментариях

Некоторые пользователи отметили, что осуждать Путина можно и на английском.

"Я с детства знала, что Гитлер – плохой человек. Это же не для ясельной группы, если дети уже в школе, осознавать злодейства человека они могут", – пишут пользователи.

Реклама

"Давайте из истории вычеркнем Гитлера и Сталина? Даже имен произносить не будем. А может, если не произносить фамилию Путина, то он исчезнет? Дети должны учить историю. Все науки переплетены между собой, и на уроках английского тоже можно упоминать их имена. Вы же не знаете в каком контексте о нем говорили", – говорят под постом.

Кто-то пишет, что это "измена".

По мнению одного из комментаторов, учительница просто не захотела делать новую презентацию.

"Помню такой же слайд лет 7 назад у себя в школе", – пишут под постом.

Читайте также: