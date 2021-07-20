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У центрі Харкова шукали бомбу в суді. Засідання відклали

20 липня 2021 11:34

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Фахівці перевірили будівлю, але підозрілих предметів не знайшли

У Харківському окружному адміністративному суді шукали вибухівку. Усі засідання відклали, а людей евакуювали. Після перевірки установа відновила свою роботу.

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Про це повідомляє "Суспільне".

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Біля суду зараз стоять машини поліції, рятувальників і кінологів. Зазначається, що про замінування заявив анонім по номеру "102".

За словами представника суду Владислава Василенко, засідання тимчасово відклали. Згідно з розкладом на сайті суду, о 10:00 мали розпочатися щонайменше сім засідань. Установа відновила роботу близько 11:00 – інформація про замінування не підтвердилася.

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Нагадаємо, раніше в Харкові поліцейські викрили підлітка, який "замінував" лікарню. Свій вчинок хлопець пояснив бажанням розважитися.

Крім того, в Одесі невідомі повідомили про замінування 373 дитячих навчальних закладів.

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