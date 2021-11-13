Відео дня. Харківський маршрутник здивував пасажирів багатозадачністю за кермом

У Харкові пасажири зняли, як водій маршрутки грає на телефоні за кермом – реакція Мережі

Водій маршрутки не міг відірватися від гри, поки був за кермом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові водій маршрутного таксі не міг відірватися від гри телефоном, поки був за кермом.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Харків.Головне.Політика".

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Пасажири громадського транспорту зняли, як чоловік під час руху одночасно керує маршруткою та грає на телефоні. Час від часу він дивився на дорогу, після чого одразу перемикав свою увагу на телефон.

"У харківській маршрутці було помічено Цезаря, який вміє робити кілька справ одночасно. Людина і людей везе, і в гру встигає пограти. 49 маршрут", – написали під відео.

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Реакція Мережі

Більшість користувачів Мережі таку багатозадачність водія не оцінили. Говорять, що чоловік не повинен відволікатися на інші справи на роботі, оскільки від нього можуть залежати життя людей.

Загалом заборонити йому працювати на громадському транспорті треба. Нехай у ігри грає і не відволікається на дорогу.

Ебл*н за кермом. Так і людей погрожує.

Я ось не зрозумію, у нас у Харкові, що повітря особливе? Що з нашими водіями не так?

Так їздить 99% водіїв зараз. А тітки ще й із дітьми на руках. Це Харків, дитинко.