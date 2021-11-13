Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Відео дня. Харківський маршрутник здивував пасажирів багатозадачністю за кермом

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
13 листопада, 13:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Харкові пасажири зняли, як водій маршрутки грає на телефоні за кермом – реакція Мережі
Водій маршрутки не міг відірватися від гри, поки був за кермом
Водій маршрутки не міг відірватися від гри, поки був за кермом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові водій маршрутного таксі не міг відірватися від гри телефоном, поки був за кермом.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Харків.Головне.Політика".

Реклама

Пасажири громадського транспорту зняли, як чоловік під час руху одночасно керує маршруткою та грає на телефоні. Час від часу він дивився на дорогу, після чого одразу перемикав свою увагу на телефон.

"У харківській маршрутці було помічено Цезаря, який вміє робити кілька справ одночасно. Людина і людей везе, і в гру встигає пограти. 49 маршрут", – написали під відео.

Реклама

Реакція Мережі

Більшість користувачів Мережі таку багатозадачність водія не оцінили. Говорять, що чоловік не повинен відволікатися на інші справи на роботі, оскільки від нього можуть залежати життя людей.

  • Загалом заборонити йому працювати на громадському транспорті треба. Нехай у ігри грає і не відволікається на дорогу.
  • Ебл*н за кермом. Так і людей погрожує.
  • Я ось не зрозумію, у нас у Харкові, що повітря особливе? Що з нашими водіями не так?
  • Так їздить 99% водіїв зараз. А тітки ще й із дітьми на руках. Це Харків, дитинко.
Як відреагували українці на ігри водія. Скріншот

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування "Рейтинг", 11 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Усі кандидати
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Фінансові лайфхаки
Як вигідно та безпечно зберігати гроші
Отримати експертні поради
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

145 135

захворіло за тиждень в Україні

-5%

Комаровський в темі
Як залишатися молодим та здоровим
Запитай у лікаря
Вакцинація
Станом на 12 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
8 586 461
Люди, які отримали мінімум одну дозу
12 121 802
Всього введених доз 20 708 263
Детальніше
ТОП-матчі

Боснія і Герцеговина

16 лист

21:45

Україна

3.28

3.40

2.37
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,89
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,36
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,88
36,97
33,25
34,97
19,47
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

29.91

Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Стати ближче до Ілона Маска
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти