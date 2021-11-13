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Видео дня. Харьковский маршрутчик удивил пассажиров многозадачностью за рулем

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
13 ноября, 13:20
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В Харькове пассажиры сняли, как водитель маршрутки играет на телефоне за рулем – реакция Сети
Водитель маршрутки не мог оторваться от игры, пока был за рулем
Водитель маршрутки не мог оторваться от игры, пока был за рулем / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове водитель маршрутного такси не мог оторваться от игры на телефоне, пока был за рулем.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков.Главное.Политика".

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Пассажиры общественного транспорта сняли, как мужчина во время движения одновременно управляет маршруткой и играет на телефоне. Время от времени он смотрел на дорогу, после чего сразу переключал свое внимание на телефон.

"В харьковской маршрутке был замечен Цезарь, умеющий делать несколько дел одновременно. Человек и людей везёт и в игру успевает поиграть. 49 маршрут", - написали под видео.

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Реакция Сети

Большинство пользователей Сети такую многозадачность водителя не оценили. Говорят, что мужчина не должен отвлекаться на другие дела на работе, поскольку от него могут зависеть жизни людей.

  • Вообще запретить ему работать на общественном транспорте надо. Пусть в игры играет и не отвлекается на дорогу.
  • Ебл*н за рулём. Так и людей угробит.
  • Я вот не пойму, у нас в Харькове, что воздух особенный? Что с нашими водителями не так?
  • Так ездит 99% водителей сейчас. А тетки еще и с детьми на руках. Это Харьков, детка.

Как отреагировали украинцы на игры водителя. Скриншот

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