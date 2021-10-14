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Втрутився коронавірус: як в Харкові святкують День захисника і захисниць (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
14 жовтня, 12:42
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У заході взяли участь ветерани АТО і ООС, військові, сім'ї загиблих воїнів, представники громадськості, керівництво області та міста
Як святкують День захисників і захисниць в Харкові/Колаж "Сьогодні"
Як святкують День захисників і захисниць в Харкові/Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 14 жовтня, в Харкові урочисто поклали квіти до монументу захисникам України. Це присвячено Дню захисників і захисниць України.

Про це пише сайт МГ "Об'єктив".

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Карантинні обмеження на заході

Через карантинні обмеження, пов'язані зі зростанням захворюваності на COVID-19, заходи істотно скорочені.

В урочистостях біля монумента захисникам України взяли участь ветерани АТО і ООС, військові, сім'ї загиблих воїнів, представники громадськості, керівництво області та міста Харкова.

"Це свято патріотичне, знакове. Ми вітаємо захисників і захисниць, які борються за нашу країну, щоб вона була вільною, сильною і незалежною", – сказала голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

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Як святкують День захисників і захисниць в Харкові. Фото: МГ "Об'єктив".
Як святкують День захисників і захисниць в Харкові. Фото: МГ "Об'єктив".

Як святкують День захисників і захисниць в Харкові. Фото: МГ "Об'єктив".
Як святкують День захисників і захисниць в Харкові. Фото: МГ "Об'єктив".

Як святкують День захисників і захисниць в Харкові. Фото: МГ "Об'єктив".
Як святкують День захисників і захисниць в Харкові. Фото: МГ "Об'єктив".
Як святкують День захисників і захисниць в Харкові. Фото: МГ "Об'єктив".
Як святкують День захисників і захисниць в Харкові. Фото: МГ "Об'єктив".

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День захисників і захисниць України: історія свята

З 2014 року в Україні, згідно з президентським указом, почало відзначатися свято, присвячене захисникам країни.

З метою декомунізації та відмови від радянських свят воно було перенесене з 23 лютого. І замість Дня захисника Вітчизни отримало нову назву – День захисника України. Наступного року, в березні 2015-го, день офіційно став вихідним .

Через 7 років, влітку 2021 року, це свято перейменоване на День захисників і захисниць України з метою вшанування великої кількості жінок, які служать на благо незалежності і територіальної цілісності України нарівні з чоловіками.

Раніше ми писали:

  • Сьогодні, 14 жовтня, в Одесі з нагоди Дня захисників і захисниць України відбулося покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка в однойменному парку.
  • Головна ялинка країни: якою вона буде і як святкуватимуть кияни
  • У Києві сьогодні, 14 жовтня, відзначатимуть велике національне свято – День захисника і захисниць України. Сайт "Сьогодні" вирішив уточнити, що відбуватиметься цього дня і які вулиці перекриють.

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