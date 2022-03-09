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ЗСУ перейшли у контрнаступ і вибили ворога з передмістя Харкова

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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9 березня, 21:57
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Місто Дергачі тепер повністю під контролем ЗСУ, заявив Синєгубов – українські військові пішли у контрнаступ
ВСУ вигнали окупантів з Дергачів
ВСУ вигнали окупантів з Дергачів / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні Сили України вигнали російські війська з міста Дергачі Харківської області й повністю контролюють територію.

Про це розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Внаслідок боїв українські військові не зазнали втрат.

"Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли у контрнаступ. Серед втрат техніки ворога – 2 танки і 2 броньованих автомобілі", – написав Синєгубов.

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Ситуація у Харківській області

  • Завдяки допомозі очевидців українські військові знищили на Харківщині близько 500 одиниць техніки ворога. Місцеві жителі вчасно повідомили про пересування російських окупантів.
  • У місті Ізюм Харківської області за відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу та знищують його. Напередодні ввечері відбувся авіаналіт винищувачів супротивника з російського міста Білгород на Ізюм.
  • У Харкові поновили українське телевізійне мовлення. Після пошкодження кабелю на телевежі трансляцію було зупинено, але її вдалося відновити.
  • В Ізюмі російські окупанти зірвали евакуацію. "Людей вивозила тероборона під обстрілом, а автобуси підхоплювали за містом. Бійці тероборони – справжні герої. Фактично "зеленого коридору" не було. Росія цинічно обдурила і нас, і весь світ", – написав мер Ізюма.

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