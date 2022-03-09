ЗСУ перейшли у контрнаступ і вибили ворога з передмістя Харкова

Збройні Сили України вигнали російські війська з міста Дергачі Харківської області й повністю контролюють територію.
Про це розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Внаслідок боїв українські військові не зазнали втрат.
Далі по темі
"Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли у контрнаступ. Серед втрат техніки ворога – 2 танки і 2 броньованих автомобілі", – написав Синєгубов.
Ситуація у Харківській області
- Завдяки допомозі очевидців українські військові знищили на Харківщині близько 500 одиниць техніки ворога. Місцеві жителі вчасно повідомили про пересування російських окупантів.
- У місті Ізюм Харківської області за відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу та знищують його. Напередодні ввечері відбувся авіаналіт винищувачів супротивника з російського міста Білгород на Ізюм.
- У Харкові поновили українське телевізійне мовлення. Після пошкодження кабелю на телевежі трансляцію було зупинено, але її вдалося відновити.
- В Ізюмі російські окупанти зірвали евакуацію. "Людей вивозила тероборона під обстрілом, а автобуси підхоплювали за містом. Бійці тероборони – справжні герої. Фактично "зеленого коридору" не було. Росія цинічно обдурила і нас, і весь світ", – написав мер Ізюма.